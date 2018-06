¿Robo de idea? Harry Styles luce como 'Juanga'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Harry Styles le roba 'descaradamente' su estilo a Juan Gabriel y estas son las pruebas.

De acuerdo con el portal Mundo TKM, el ex One Direction, Harry Styles ha estado robándole los atuendos al 'Divo de Juárez' y las fotos lo comprueban.

Para muchos en México, el estilo y la singular forma de vestir de Juan Gabriel era inigualable, sobre todo por el colorido de las prendas y ahora, al parecer el Divo de Juárez marcó la tendencia de uno de los cantantes del momento, Harry Styles, quien a través de muchas fotos se demuestra que le roba "descaradamente" los atuendos.

Sin duda Juan Gabriel marcó muchas generaciones y no solo con sus increíbles canciones, sino también por sus atuendos, aunque para un periodista son muy “nacos” por la lentejuela, pero para Harry Styles es una tendencia que nunca muere y para muestra estas fotos donde le roba sus atuendos o se inspira para crear looks que darán mucho de que hablar.

En las fotos, el ex One Direction se ha visto usando varios trajes coloridos, brillosos y con muchas lentejuelas, muy idénticos a los que usaba el Divo de Juárez en sus presentaciones. Y lo mejor es que no fue solo una vez, sino varias veces.