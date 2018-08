Harry no quiere que la prensa se acerque a Meghan

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La unión de un príncipe y una actriz es material suficiente para despertar el interés constante de los medios de comunicación, pero el príncipe Harry ha llegado al nivel de inquietarse por la presión mediática y "le preocupa que hay demasiada histeria alrededor de Meghan (Markle)", según fuentes de la revista Vanity Fair. Y ha puesto todas sus energías en aislarse para ahuyentar las cámaras.

La duquesa de Sussex, que cumplió 37 años el pasado sábado 4 de agosto, se encuentra en medio de un escándalo gracias a las frecuentes declaraciones a la prensa por parte de su padre, Thomas Markle, y otros miembros de su familia.

La han tildado de creerse "superior", de abandonar a su progenitor, de vestir de manera ridícula y muchas otras cosas, pero ni ella ni el palacio de Kensington han se han pronunciado públicamente sobre la situación.

Además, la pareja ha pedido a sus amigos que no hablen con los medios. "Harry ha dejado de compatrir con su grupo de amigos y ha urgido a Meghan a hacer lo mismo", explica la revista. "Si hablas a la prensa, estás fuera", compartió un allegado que aseguró haber visto una transformación en el acercamiento del príncipe a los medios. "A Harry no le solía importar mucho lo que se escribía, simplemente decía que era un montón de mier**a, pero es muy protector de Meghan", añadió.

Reporteros y fotógrafos que han cubierto la realeza británica por años como Richard Palmer, corresponsal del Daily Express en Londres, han observado que desde la boda real, la familia mantiene cada vez más lejos a Markle de los medios.

"Mi esperanza es que cuando regresen de su receso de verano, Meghan tendrá libertad para expresarse (al alcance de los oídos de los medios) y abordar algunos de los temas serios de los que quiera hablar. Ella tiene el poder para ayudar a muchas personas en este mundo", publicó Palmer en su Twitter.

Un fotógrafo que prefirió no ser identificado dijo a Vanity Fair que "es evidente que no quieren a la prensa cerca". El último evento público de la pareja fue su visita a una competencia de polo donde Harry participó y golpeó la pelota en dirección a los miembros de la prensa. El hijo de la difunta Lady Diana se disculpó diciendo que solo quería que los fotógrafos lograran una buena instantánea, su mejor ángulo, pero eso no convenció a todos.