¡Hasta pronto, Tyler Christopher! Muere ex esposo de Eva Longoria

El actor Tyler Christopher, quien estuvo casado con Eva Longoria del 2002 al 2004, falleció este martes a los 50 años, según confirmaron varios colegas que trabajaron con él a lo largo de su carrera.

Según reportó su ex coprotagonista del melodrama clásico General Hospital, Maurice Benard, en redes sociales, Tyler falleció de un paro cardiaco en su casa de San Diego.

Christopher fue mejor conocido por su actuación en General Hospital, donde apareció en más de mil episodios. El productor ejecutivo de la telenovela en inglés, Frank Valentini, también confirmó la muerte de Tyler.

I am heartbroken over the news of Tyler Christopher’s passing. He was kind, an incredible actor and a dear friend, who was beloved by our #GH family and fans of Nikolas Cassadine. (1/2) pic.twitter.com/c3kGVKmhrh

Tyler, quien ganó el Emmy en 2016 por su rol en el melodrama, también formó parte de una telenovela igual de longeva, Days of Our Lives. Le sobreviven dos hijos: uno nacido en 2009, y una hija, en 2015.

A powerhouse clip of Tyler Christopher from his 43rd Daytime Emmy reel that landed him his final Outstanding Lead Actor win for #GH. Every word, every expression, filled with raw, authentic devastation. I was so moved by the depth in his performance. 🥺💔 #RIPTylerChristopher pic.twitter.com/OxT2VnPSl4