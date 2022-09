¡Hay boda! Maite Perroni y Andrés Tovar anuncian su compromiso

Un nuevo capítulo en la historia de amor de Maite Perroni y el productor Andrés Tovar ha comenzado, pues ambos artistas anunciaron que están a un paso de llegar al altar ya que se acaban de comprometerse en matrimonio.

Para este momento tan especial e inolvidable en sus vidas, Tovar llevó a su amada en un vuelo privado en helicóptero y ya estando entre las nubes le pidió que compartieran sus vidas.

"We said yes (dijimos que sí)", escribieron ambos junto a varias fotografías en las que aparecen de lo más románticos, mientras la exRBD presume su costoso anillo.