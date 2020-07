Hayan muerto a Haruma Miura, actor que participó en Attack of Titan

Japón.- El actor japonés Haruma Miura, de 30 años, fue encontrado muerto en su casa ubicada en Minato Ward, en Tokio, este sábado, según confirmó el diario “The Japan Times”.

La compañía de gestión Amuse Inc., con la que laboraba el artista, emitió un comunicado en el que precisa que se está investigando el deceso. “A los fanáticos y las personas interesadas les agradecemos su preocupación. En cuanto a los detalles, aún estamos confirmando (las causas del fallecimiento)”.

Miura, conocido por haber participado en las series “Bloody Monday”, “Last Cindirella” y las películas de Attack of Titan (Shingeki no Kyojin), fue encontrado muerto por su representante, tras no presentarse a trabajar.

¿Cómo murió Haruma Miura?

Haruma Miura fue encontrado ahorcado en su casa alrededor de la 1 pm (hora japonesa) del 18 de julio. Con la esperanza de salvarlo fue llevado de inmediato al hospital, donde sólo confirmaron su muerte. La policía cree que el actor se quitó la vida, ya que hallaron una nota de suicidio en su domicilio, aunque la investigación sigue en proceso para determinar las causas exactas.

Miura hizo su debut como actor en el drama de la NHK "Agri", antes de asumir papeles prominentes en películas como "Koizora" (2007) y "Kimi ni Todoke" (2010). Tras estudiar en el Actor’s Studio de Tsukuba, fue distinguido por la academia cinematográfica de Japón por su rol en la película Koizora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Haruma Miura 三浦春馬 (@haruma_miura_info) el 13 Feb, 2020 a las 2:48 PST

Su antepenúltima película fue The Confidence Man JP: Princess, que tenía planeado estrenarse el próximo 23 de julio, tras ser postergada por la pandemia de coronavirus. Además, filmó Brave Gunjou Senki, que se estrenará en 2021, y Gift of Fire, que actualmente está en proceso de post-producción.