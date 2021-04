Hayley Hasselhoff; la nueva imagen en la portada curvy de ‘Playboy’

ESTADOS UNIDOS.- La revista para caballeros más famosa del mundo, "Playboy" apostó por la diversidad y en un hecho histórico, la modelo Hayley Hasselhoff se convirtió en la primera chica curvy en estar en portada de la edición, en Alemania.

El apellido Hasselhoff remite inmediatamente al personaje de "Michael Knight" del programa "El auto increíble" y cuyo protagonista, David Hasselhoff, después sería figura en "Los guardianes de la bahía".

La hija del actor con su portada en el emblemático magazine, se consagra como la pionera en protagonizar la primera portada curvy de una edición europea de "Playboy".

La joven, de 28 años, ya tiene una trayectoria sólida en este segmento, pero la sesión de fotos de Ellen von Unwerth para la edición europea de la revista, la hará mucho más conocida.

