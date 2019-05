HBO desentraña accidente de Chernóbil en nueva miniserie

Fidel Orantes

Agencia Reforma

Pasadena, California.- La explosión masiva de la Planta Nuclear en Chernóbil, Ucrania, es considerada una de los peores accidentes, pues el material radioactivo que se liberó ocasionó la muerte de miles de personas.

Y si bien el hecho forma parte de la historia de la humanidad, pocos saben lo que realmente sucedió, qué ocasionó el incidente y cómo muchos hombres y mujeres evitaron que se convirtiera en un desastre mayor.

Foto: Reforma

Para aclarar algunas de las incógnitas alrededor de este evento surgió Chernóbil, la miniserie de HBO que estrenó ayer a las 21:00 horas, y que tiene tintes de un filme de terror, un thriller político y un drama.

"Era nuestra obsesión, y ciertamente nuestra intención durante todo el proyecto, ser lo más precisos posible. La regla que teníamos es que, si íbamos a cambiar algo, era para contar la historia más completa. No cambiamos nada para hacerlo más dramático ni para elevar o amplificar algo.

"Podemos decir que se trata de una investigación representada dramáticamente", compartió el creador y productor Craig Mazin en la pasada Television Critics Association.

Ser escrupuloso no fue sencillo, porque desde ese momento, y a lo largo de los años, se ha querido ocultar mucho de lo que sucedió ese día.

"Intenté que mi investigación fuera con los que decían la verdad, no necesariamente con lo más dramático. Hay un incidente, no diré cual, que mucha gente reporta exageradamente.

"Todo puede volver a pasar. Cuando vean la serie, verán lo complicado que es hacer que un reactor nuclear explote. Seguro habrá errores de juicio. La advertencia aquí es más grande que la industria de la energía nuclear, o incluso el medio ambiente. Aquí se trata de lo que sucede cuando la gente decide ignorar la verdad".

El protagonista de la historia de Chernóbil de HBO es un científico

Chernóbil es contada a través de Valery Legasov (Jared Harris), un físico nuclear soviético, quien fue uno de los primeros en entender la magnitud del desastre; del viceprimer ministro soviético Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård), asignado por el Kremlin para liderar la comisión; y de Ulana Khomyuk (Emily Watson), la física nuclear designada para descifrar qué ocasionó el accidente.

Foto: Reforma

"Mi personaje es una composición, una especie de tributo a muchos científicos que trabajaron alrededor del desastre, tratando de prevenir que se volviera algo peor y queriendo averiguar qué fue lo que pasó.

"No es alguien que existió, lo que me dio un poco de libertad, pero me encantó fue lo emocional que fue. No se trata de una narración clásica de EU, en la que el desvalido se rebela porque estamos hablando de una sociedad que era totalitaria y en la que hacer eso pone en riesgo tu vida", dijo Watson.

En Chernobyl participan Paul Ritter como el ingeniero Anatoly Dyatlov; Jessie Buckley como Lyudmilla, la esposa de un bombero del equipo de respuesta inmediata, y Con O'Neill como el director de la planta Vicktor Bryukhanov.

"Son gente real que se vio afectada. Uno de cada cuatro personas murió, y hay que gente sobrevivió que aún lidia con el trauma. Y, sí, ser verdadero y audaz al tratar de explicar por qué esto único y demencial fue nuestra responsabilidad", contó Buckley.