HBO Max estrena su docuserie 'La Narcosatánica'

La plataforma de HBO Max, se une a la fiebre de docuseries con su nueva producción 'La Narcosatánica', la cual nos contará la historia de Sara Aldrete, condenada hace más de 30 años por el asesinato de 13 personas y acusaciones de santería.

La serie disponible a partir de hoy 13 de julio, tiene como guía entrevistas con la protagonista de la historia, pero también se incluyen las versiones de autoridades sobre el caso de los narcosatánicos.

El proyecto es dirigido por Claudia Fernández y Pat Martínez, siendo la cineasta Pat Martínez quien conoció a Aldrete mientras realizaba otro proyecto.

De acuerdo con la cineasta, la presencia de Sara impone al medir cerca de 1.90 metros, pero al mismo tiempo le resultó una persona positiva, lo que despertó su curiosidad.

'Nunca había escuchado hablar ni de los narcosatánicos ni de Sara. Ella lo percibe, que el acercamiento de mi parte es muy genuino para escuchar a una persona, no a la 'Narcosatánica'. Yo voy descubriendo su caso, la voy visitando y en cada visita voy leyendo el expediente que ella me proporciona'.

La secta de los años 80, encabezada por Adolfo de Jesús "Brujo" Constanzo, fue acusada de actividades delictivas, de hacer sacrificios humanos y rituales, así como de cocinar restos de personas.

En los episodios también se añaden fragmentos de noticias para mostrar la cobertura que tuvo el caso.