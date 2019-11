HBO prepara el reencuentro de Friends

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Friends se estrenó hace 25 años pero sigue causando maravillas entre los consumidores de comedias de situación. Lanzada en 1994 y culminada en 2004 con diez temporadas y 236 capítulos, las aventuras de los seis amigos de Nueva York se mantiene vigente en nuestros días.

Las estrellas de la serie se han reunido ocasionalmente como invitados especiales en programas de televisión, pero tal parece que el encuentro definitivo llegará muy pronto a la plataforma de HBO. Nueva información de The Hollywood Reporter anuncia la producción de una reunión especial.

Friends es la historia de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc ), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer), un grupo de personas que nos entretienen con los altibajos de sus vidas a lo largo de una década.

Ahora, tras un trato de US$ 425 millones, HBO ha logrado comprar los derechos de la serie y está próxima a producir una reunión especial de Friends, algo que los fanáticos de la serie llevan esperando muchos años.

A pesar de las amplias expectativas, es necesario mencionar que el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana, razón que nos invita a contemplar la posibilidad de que al final no llegue a buen puerto.

Por otro lado, Jennifer Aniston se encargó de quebrar Instagram con una fotografía (la primera de su cuenta) en la que observamos a todo el elenco de la serie en un encuentro muy sospechoso.

“No. ¿Algo como un reboot del show? No. ¿Crees que tienes alguna clase de información secreta? Mira, nos encantaría que hubiera algo, pero no sabemos qué sería ese algo. Estamos tratando, estamos trabajando en algo”, afirmó Aniston en The Ellen DeGeneres Show.

Por el momento no se tiene información sobre el formato que tendrá el reencuentro de Friends, pero tal parece que el producto que lanzará HBO en su plataforma no será un episodio especial o una temporada completa.