‘He escuchado todo’: Ariana Grande habla sobre críticas a su físico

En una reciente entrevista con la periodista francesa Sally, Ariana Grande habló con sinceridad sobre las críticas dirigidas hacia ella en redes sociales respecto a su físico y peso durante la gira promocional de ‘Wicked’.

Con la voz entrecortada y aguantándose las lágrimas, la actriz reconoció que escuchar comentarios sobre su cuerpo puede ser peligroso, y que definitivamente es incómodo.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido como un espécimen de laboratorio desde que tenía 16 o 17 años, así que lo he escuchado todo”, compartió Grande, visiblemente afectada.

La intérprete, de 31 años, explicó que resulta muy difícil protegerse de ese tipo de ataques cuando eres joven. Y es que, recientemente, ha sido atacada por supuestamente lucir muy delgada en las entrevistas.

Ariana Grande aseguró en la charla que se pueden tomar todas las medidas necesarias posibles, incluyendo alejarse de las redes sociales radicalmente.

“Todos pueden protegerse de ese ruido, ya sea en una reunión familiar o en línea, si tienen que bloquear a personas... No me importa si tienen que eliminar las aplicaciones por completo, debes mantenerte a salvo porque nadie tiene derecho a decir ni una mierda sobre ti”, puntualizó.

