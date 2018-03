Henry Cavill 'dice' adiós a su bigote (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El último video de Instagram de Henry Cavill lo tiene todo: Primeros planos dramáticos, alto valor de producción y una banda sonora arrolladora. Pero hay una cosa que no tiene: ¡El bigote de Cavill!, que cariñosamente apodó a KingStache el mes pasado.

El actor dejó crecer su vello facial para interpretar a August Walker en la próxima entrega de Misión Imposible, Fallout (Paramount Pictures) y, según los informes, le costó a Warner Bros una gran cantidad de dinero para quitárselo digitalmente en su papel de Superman en la Liga de la Justicia, informa el portal de noticias E Latinoamérica.

A Cavill le gustaba su aspecto desaliñado, por lo que en tono de broma hizo que KingStache debutara en febrero a presentando el primer adelanto de la cinta...

"Debido a lo avanzado de la hora, Henry ahora está realmente en la cama, es una noche de escuela después de todo. Sin embargo, al ser su bigote, no necesito dormir (o comer). Así que me he encargado de dirigirme a ustedes, mis amantes y mis enemigos ¡para anunciar este emocionante evento! ¡El primer tráiler está aquí, mi glorioso debut! ¡Báñese en mi brillo erizado! Maravíllate con mis contornos y sí, sé atraído por ti que eres facial capaz, porque nuestro tiempo ha llegado. De las páginas de la historia cargaremos y gobernaremos el mundo una vez más y seré tu rey", KingStache escribió, tomando la cuenta de Instagram de Cavill. "Además, espero que el Super Bowl sea emocionante. Como no tengo ojos, no puedo saber en qué ha estado pasando hasta ahora, pero espero que sea entretenido".

Pero recientemente, Cavill anunció que el reinado de KingStache había terminado.

"Oh, hola. No te alarmes: Soy yo, Henry Cavill, a veces superhéroe y ex agente secreto. Pero ahora, estoy completamente afeitado. Lo sé, es difícil reconocerme sin KingStache. A veces, incluso tengo problemas para reconocerme a mí mismo. Es difícil para mí admitir: Esto no es CGI. Realmente se ha ido", dijo Cavill refiriéndose a efectos especiales. "Puedo decirte esto, sin embargo: Lo recordaré, siempre".

Cavill luego usó un montaje con imágenes de KingStache, en con I Will Remember You de Sarah McLachlan de fondo. El video de Instagram del actor terminó con esta nota: "Afeitado pero no olvidado".