Mi hermana abusó de mí cuando era niño: Aaron Carter

ESTADOS UNIDOS.- Aaron Carter hizo una tremenda revelación que ha generado gran polémica, y es que, el cantante señaló que su hermana fallecida, Leslie, abusó de él cuando tenía entre 10 y 13 años.

De acuerdo a Infobae, el menor de los hermanos Carter usó su cuenta de Twitter para explicar de dónde provienen su esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad, así como revelar que fue violado en su infancia dentro de su entorno familiar.

"Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomó litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que la hizo sentir y, cuando dejó de hacerlo, hizo cosas que nunca quiso hacer, realmente lo creo", recordó el músico de 31 años sobre su hermana Leslie, quien murió por una sobredosis de drogas en el año 2012 a la edad de 25 años.

"He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación, he pasado por muchos tratamientos diferentes, finalmente he encontrado el tratamiento adecuado. He tenido altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada", añadió.

"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos, y me abusaba no solo sexualmente, también (lo hicieron) dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años", explicó.

A pesar de que hace unos días confesó que padece esquizofrenia, ansiedad aguda y bipolaridad, Aaron Carter negó en Twitter estos trastornos y escribió: "Pasé por una terapia y tratamientos extensos y NUNCA ME HAN DIAGNOSTICADO como BIPOLAR O ESQUIZOFRÉNICO".

"Ahora es el turno de decir la verdad de lo que hizo una de las chicas de mi familia. Como toda mi verdad está ahí afuera y espero que todos los sobrevivientes de asalto o violación encuentren paz y justicia", mencionó el músico.

Tras esta revelación, Aaron dijo que se siente tranquilo y ahora puede concentrarse en su música, carrera y en apoyar a todas las víctimas de abuso y violación.

"Espero que cualquiera que haya sido absuelto o violado, incluso si fue hace 10-15-20 años, espero que también sientas la fuerza para contar tu historia como lo hice yo. Encuentra esa fuerza. ¡Te sentirás libre!", finalizó.