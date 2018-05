Hermano de Luis Miguel podría ser hijo de ‘El Negro’ Durazo

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Claudia de Icaza, a quien Luis Miguel demandó en los años 90 por la publicación de un libro sobre él, aseguró que Sergio, el hermano menor de "El Sol", es fruto de una relación entre Marcela Basteri y Arturo "El Negro" Durazo, quien fuera jefe de la policía y cercano a la familia del cantante.

En una entrevista con Lupita Martínez y Aurora Valle, lo dijo así: "Desde hace mucho lo he dicho pero nunca me habían puesto un micrófono. La realidad es que Sergio es fruto de la relación, de un encuentro de Marcela Basteri con 'El Negro' Durazo". De Icaza comentó que no se trató de una violación, pero, no "creo que lo haya hecho con mucho agrado", declaró.

La semana pasada el actor Andrés García aseguró que Luisito Rey le pidió al "Negro" Durazo que lo ayudara a desparecer a Marcela Basteri.La periodista no quiso asegurar que por ese motivo Luis Miguel se haya distanciado de su hermano Sergio. "Luis Rey era capaz de obligar a Marcela a cualquier cosa", aseguró más adelante en la entrevista y también comentó que cree que este hecho aparecerá en la serie de Luis Miguel, pues el cantante se está abriendo muchísimo.

¿Un tercer ‘Luismi’?

Hay indicios de que hay un actor más. Parece ser que todavía falta que alguien más dé vida al cantante, alguien a quien aún no hemos visto.

Lo primero que nos llamó la atención fue que Óscar Jaenada, intérprete de Luis Rey, dio una entrevista a la versión española de Esquire. En ésta reveló la existencia de tres actores que encarnan en distintas edades al cantante, quien por cierto tuvo una breve aparición en el primer episodio, en la escena en donde se presenta el video "Cuando calienta el Sol" en la discoteca Baby' O.

“Quizá me resultó más fácil porque yo hago de Luis Rey durante los 13 capítulos", respondió Jaenada, "pero a Luis Miguel lo interpretan tres actores diferentes en función de las edades. Eso me ayudaba a situarme, con cada uno me comportaba diferente en función de la etapa de la vida”.