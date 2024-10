Hermanos Menendez podrían ser liberados antes de Navidad

Erik y Lyle Menendez, quienes cumplen cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, podrían quedar en libertad antes de Navidad.

El próximo 11 de diciembre, los hermanos tendrán una audiencia crucial en la que el juez Michael V. Jesic del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles evaluará una solicitud que, de ser aprobada, podría dejarlos en libertad inmediata, reporta TMZ.

