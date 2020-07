Hija de Jenny Rivera revela que tiene coronavirus

Lorena Jiménez

GUADALAJARA, Jalisco.- Chiquis Rivera dio a conocer a través de su redes sociales, que ella y su esposo, el cantante Lorenzo Méndez, tienen coronavirus.

"Quiero ser la primera en dejarles saber, que me hice la prueba de Covid, es la tercera vez que me lo hago, por precauciones y porque quería ver a mi abuelita, pero necesitaba saber si estaba yo bien antes de verla, y me la hice (la prueba clínica). Los resultados me los entregaron hoy a las diez de la mañana, y sí, pues tengo Covid- 19", platicó a través de un live que hizo en su cuenta de Instagram.

Añadió que desde el inicio de la contingencia, en Estados Unidos, que es donde radica, se había estado realizado continuamente la prueba.

"Me siento bien, solo un poquito cansada, pero pensé que era por el ejercicio. No tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, lo que sí, es que he perdido un poco el sentido del gusto".

Rivera estuvo distanciada de su pareja unas semanas, aunque volvieron recientemente, por lo que platicó, no saben quién contagió a quién.

"Voy a estar 14 días en casa sin salir para nada, pero los quería entrar también por la gente que ha estado cerca de mi".

Esta semana la cantante retomó las grabaciones del programa televisivo Tengo Talento, Mucho Talento, producción que se realiza en Los Ángeles, y en la que también está Ana Bárbara, entre otros artistas.

A lo largo de la semana también viajó a San Diego por cuestiones laborales.

La hija de la fallecida Jenni Rivera dijo en su live que se ha estado cuidando con las medidas de sanidad necesarias, como uso de cubrebocas y guantes, sin embargo, en sus redes ha demostrado otra cosa, pues últimamente ha hecho reuniones, mismas que ella ha compartido a sus seguidores cibernautas.

En ninguna de esas convivencias (la mayoría las estuvo mostrando mediante historias de Insta), se apreció sana distancia, ni otras medidas de sanidad.

Chiquis Rivera celebró a finales de junio su cumpleaños número 35 con una fiesta en compañía de varias amigas, algunas de las cuales acudieron provenientes de Guadalajara, como la también cantante Helen Ochoa.