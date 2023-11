Hijo de agente de Hollywood enfrenta acusación por triple asesinato

El drama y los chismes están rondando en Los Ángeles, luego de que se descubriera que Samuel Haskell Jr., hijo de un conocido agente de Hollywood, fue acusado de asesinar despiadadamente a su esposa y suegros.

De acuerdo con el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, declaró el día de ayer que Haskell Jr. enfrenta tres cargos de asesinato tras arrebatarle la vida a su esposa Mei Li Haskell de 37 años y sus suegros Yanxiang Wang (64) y Gaoshan Li de 72 años.

Si Samuel Haskell Jr. es hallado culpable por el tribunal de justicia de Los Ángeles, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, sin opción a libertad condicional.

