Hilary Duff responde tras ser acusada de pedofilia en Twitter

Ciudad de México.- La actriz estadounidense Hilary Duff se volvió tendencia en Twitter porque usuarios la acusaron de pedofilia al publicar una foto de su hijo sin ropa con unas marcas blancas.

La también cantante había publicado en Instagram una serie de historias, ya no disponibles, en las que mostraba unas fotografías familiares.

i’m back because i saw hilary duff trending and can’t believe my fucking eyes. you people are mentally unwell. imagine finding out you’re trending online because people are accusing of you of sex trafficking your child and are trying to call CPS on you over a conspiracy theory pic.twitter.com/Ld8Pf93EVa — ܓܝܘܪܓܝܣ (@holyboptism) May 23, 2020

Entre estas imágenes en las que mostraba la cronología de la vida de su hijo, se encontraba la imagen que causó revuelo en redes y ante la cual muchos se cuestionaron el motivo por el cual Duff poseía dicha instantánea.

📸 @HilaryDuff on Instagram Story: "I'm finally getting around to showing you Luca's birthday surprise this morning because I've been a teacher today. Um, it was REALLY fun and it was a success and he loved it, it was no Nerf gun party, which is what he was going to have." pic.twitter.com/cR5CnqzRTC — Hilary Duff News (@HilaryNews) March 21, 2020

Ante los señalamientos, la exestrella de Disney reaccionó con un mensaje en esta misma red social para decir que entiende que la cuarentena ha sido muy aburrida, pero que este rumor era asqueroso y que quien lo haya inventado debería dejar el celular y buscarse un hobby.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

El músico y esposo de Duff, Matthew Koma, apoyó a la actriz retuiteando su mensaje y agregando un tajante "This" para dar a entender que no había más que decir sobre el tema.