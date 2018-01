H&M pide disculpas y retira anuncio racista tras críticas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la polémica generada alrededor de una campaña publicitaria de la compañía de ropa H&M, que mostró a un niño negro vistiendo una sudadera con la leyenda “Mono más genial en la jungla”, en el lado frontal, el cantante The Weeknd cortó toda relación con la empresa. Además la compañía se disculpó y retiró la imagen.

El gigante sueco de la moda H&M anunció este martes haber retirado de sus tiendas una sudadera por la que recibió numerosas acusaciones de racismo, en particular por parte de la superestrella de la NBA LeBron James.

De acuerdo con Vanidades, el cantante The Weeknd publicó en Twitter que estaba "conmocionado y avergonzado" al ver la foto compartida por esta marca, por lo que terminó su colaboración con H&M después trabajar en campañas publicitarias y colaboraciones con esta firma de ropa sueca para su línea XO desde 2017.

También te puede interesar: Rechazan cobro por publicidad y promoción

El distribuidor de moda estaba vendiendo el top impreso con capucha a $9, antes de quitar el anuncio.

“Nos disculpamos sinceramente por ofender a las personas con esta imagen en un top impreso, con capucha. La imagen ha sido eliminada de todos los canales en línea y el producto no se venderá en Estados Unidos”, escribió H&M en un comunicado obtenido por Fox News.

“Creemos en la diversidad y en la inclusión en todo lo que hacemos, por lo que revisaremos todas nuestras políticas internas para evitar problemas futuros”, afirmó la compañía.

H&M recibió críticas negativas poco después de que se lanzara el anuncio en línea, y muchos usuarios de las redes sociales amenazaron con boicotear la empresa.

“No puedo estar más que confundido y disgustado. H&M decide poner al niño negro con un top con capucha en un “Mono más genial de la jungla”, y al niño blanco, con un top con capucha de “Experto en sobrevivencia”. No puedo creerlo es 2018, y este racismo repugnante y ofensivo aún existe. Todos debemos boicotear a H&M hasta que se disculpe”, dijo el usuario de Twitter.

Otros, sin embargo, destacaron que una disculpa no necesariamente rectificaría la actitud subyacente.

“El dice ‘boicoteemos a H&M hasta que se disculpe’, pero tenga en cuenta que alguien que se disculpa por ser ‘racista’ no quiere decir que dejó de ser racista. Solo quiere que sean racistas en silencio “, respondió este usuario de Twitter, ante la propuesta de un boicot temporal.

Algunos usuarios incluso señalaron que H&M ya no tiene grandes ofertas de calidad, y sugirieron que sería mejor comprar en otro lugar.

In the year 2018 there’s no way brands/art directors can be this negligent and lack awareness. If look at other sweaters in same category they have white kids. We have to do better. pic.twitter.com/Av4bS4t6yn