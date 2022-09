Hombre lanza insulto contra Belinda en un bar y Nodal se burla

Christian Nodal volvió a causar controversia luego de ser captado cantando en un bar en Guadalajara con un hombre que lanzó un insulto contra su exnovia, Belinda, ante la misogina acción, el cantante solo se burló de lo dicho por su fan.

A través de un video viralizado con la marca del canal de espectáculos en YouTube “Chisme No Like”, se puede apreciar a Nodal divirtiéndose con el show de un sujeto con sombrero y camisa de cuadros café que interpreta el famoso tema de Vicente Fernández “La derrota”.

El hombre le otorga al cantante el micrófono y lo anima a cantar con frases como: "échale Christian", "ese es mi amigo Christian", "acuérdate Christian"; en un momento, mientras el intérprete de “Botella tras botella” cante, al fan se le escucha decir: "Chinga tu madre Belinda".

Tras estas palabras, Nodal se ríe a carcajadas, le da la mano al hombre y continúa interpretando el tema frente al público del lugar.

Las críticas por la reacción de Christian no se hicieron esperar, algunos aseguran que aún sigue "ardido", mientras que otros señalan que aunque ya no sean pareja, Nodal no debió reírse tras el insulto que recibió Belinda, pues eso "no es de caballeros".

“No sé quién sea ese señor, pero es un hombre metiche y misógino si es que se puede llamar hombre, ya que Belinda no se mete con él. Y menos hombre Nodal por permitir que hagan eso, solo es educación y respeto para la mujer”, opinó un internauta.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

A la par de esta polémica, el intérprete de "Adiós amor" compartió en sus estados de Instagram un video en el que camina a la orilla de la playa y de la mano con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

(Con información de El Universal)