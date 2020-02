Honor y gloria a los que nos hacen reír

A ciencia cierta no sé sabe de manera oficial por qué el 8 de febrero se celebra el Día del Comediante; sin embargo, desde hace algunos años, varios histriones mexicanos publican en redes videos alusivos a la celebración de su día y sí, es válido que un día del año sea dedicado a aquellas personas que nos arrebatan el mal humor de una mal día, que hacen que el estómago nos duela de tanta carcajada y que logran reunir a la familia en los programas de comedia, así que: ¡FELIZ DÍA DEL COMEDIANTE!

Cuatro grandes comediantes nos cuentan cómo ha sido dedicar su vida a hacer feliz a los demás…

Juan José Mendoza “el JJ”

“Cuando descubrí que había nacido para hacer comedia fui el hombre más feliz de mi vida porque no salgo a trabajar, salgo a divertirme, a darle gracias a Dios y a la vida por tan hermosos tesoro que me dio y por las cosas bellas que me ha dado esta carrera tan preciosa”.

“Siempre fui muy inquieto y desde chico hacía bromas en el salón, cantaba pero no encontraba bien mi vocación hasta los once años cuando comencé a trabajar en las carpas de la feria, ahí empezó la relación del comediante con el cantante”.

Juan Antonio Díaz “El Chapa”

“Ser comediante ha significado para mí algo muy satisfactorio con la oportunidad que me brinda la comedia de arrancar risas y carcajadas al público con la risoterapia que doy en cada show, el poder hacer beneficencia para los necesitados a través de la comedia, como lo hice en el sismo 2017, conocer otros locos como yo en el 1er Festival Internacional de Comedia en Aguascalientes, y agruparnos en el colectivo nacional: “liga de la risa” es algo que agradezco”.

“Agradezco también al público que consume mi comedia, ya que gracias a ellos, me alientan a innovar y engrandecer mi show”.

Edson Zuñiga “El Norteño”

Piloto de profesión pero comediante por vocación, el norteño es comediante gracias a su madre, quien lo metió a un concurso y así lleva más de 20 años haciendo reír al público.

“Yo no me considero artista, soy un piloto desempleado y a pesar de que me contratan para hacer comedia, cada que subo a un escenario me pongo muy nervioso. En la secundaria yo estudie con Adrián Uribe, él se metió al taller de teatro yo no, yo estudié mecanografía, a mí la vida me llevó por este camino y lo mucho o poco que tengo ha salido de la comedia".

"Cuando empecé en esto hubo muchos comediantes que fueron muy paternalistas conmigo, Jorge Ortiz de Pinedo, Eugenio Derbez, Jorge Falcón, César Bono, me dieron muchos consejos. Me gusta mucho que cuando mi familia está en mis shows, escucha comentarios buenos y positivos por parte del público y eso me llena mucho como comediante”.

Tony Balardi

“Estoy cumpliendo 50 años como actor, 35 como comediante y la verdad para mi significa vivir, llegar al corazón de la gente, hacerla feliz, reír, que se olviden de sus problemas una o dos horas, cuando la gente se ríe y es feliz automáticamente me pasa lo mismo en ese momento y todo el tiempo porque ser comediante es una maravilla”.

“Las satisfacciones más grandes que tengo en la vida son que mi madre y mi padre pudieron verme así, feliz, antes de irse, hacer feliz a mi gente, a los enfermitos, a mis novias, a mis amantes, a mis esposas y ser feliz uno mismo”.