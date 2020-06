Horacio Villalobos se disculpa tras acusaciones de Amandititita de ser misógino

Ciudad de México.- Horacio Villalobos salió esta mañana de lunes a hablar sobre la polémica en la que estuvo envuelto luego que la cantante Amandititita lo acusara de misoginia tras un sketch realizado hace 10 años.

En "Venga la alegría" el presentador de televisión recordó que "Desde Gayola" era un programa de crítica social y había una sección llamada tvchurros donde criticaba a los medios y las figuras públicas.

"Parodiamos a Amandititita, todo era ficción", dijo el también actor, señalando que la intérprete también hace crítica social a través de sus canciones e incluso al leer la letra de "La muy muy", "podrían acusarla de misoginia".

"Yo a veces meto la pata por hacer comunicación y periodismo con humor, entonces a veces la gente se ofende", comentó Villalobos para dar pie a su disculpa pública por sus críticas, las cuales provocaron la reacción de famosas como Ana de la Reguera, Claudia Lizaldi y Maca Carriedo.

No obstante, afirmó que como figuras públicas "somos medidas por otra regla porque nuestras vidas están expuestas. Yo al igual que tú aguanto vara. Por ejemplo, Martha Figueroa puso en redes sociales que ojalá yo no hubiera existido; es decir, eso yo entonces podría decir me está atacando".

"Si yo los ofendí, en verdad, a todos ellos, les ofrezco una sincera disculpa. No fue mi interés ofenderlos, mi interés es hacer humor, hacer periodismo de espectáculos, y a veces uno la puede cajetear".

Villalobos aseguró que él no es misógino, ni racista y mucho menos homófobo. "He trabajando con el alma para la comunidad gay, empezando porque acepto mi preferencia sexual. 'Desde Gayola' visibilizó grupos sociales que en esta televisión mexicana no eran visibles".

El también actor insistió en que una crítica a una actriz o un actor no es violencia de género, sino solamente un comentario y aunque a la gente no le gustan las críticas negativas, "hay que tener la piel gruesa cuando te dedicas a esto".