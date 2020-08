¡Hospédate en la casa de los más famosos! Sinatra, Dylan y Dafoe

Ciudad de México.- Ya sea por fanatismo, o mero lujo, personas rentan propiedades relacionadas con actores o músicos famosos. ¿Pasarías la noche en alguna de ellas?

En 1947, después de ver el terreno y un par de palmeras desde un avión, Frank Sinatra contrató al arquitecto E. Stewart Williams para esta construcción.



"Los huéspedes han sido una sólida mezcla de devotos internacionales de Sinatra y personas interesadas en la arquitectura modernista del desierto de la mansión", explica Dann Richey, el actual administrador de la finca.



"Hemos recibido solicitudes para que todo el personal use sombreros de fieltro estilo Rat Pack cuando lleguen los invitados".

La construcción puede ser alquilada para hospedajes, fiestas, conciertos pequeños e, incluso, bodas.

Además de los múltiples reconocimientos por su carrera musical, Sinatra ganó 3 premios Óscar: Mejor actor de Reparto, en 1953 por De Aquí a la Eternidad; Óscar honorífico, en 1945, por La Cas en que Vivo; y en 1970 la academia le entregó el Premio Humanitario Jean Hersholt.

Big Pink es una casa modesta, pero vista como terreno sagrado para los entusiastas del rock.



Esta casa color pastel se encuentra al norte de la ciudad de Nueva York, en el boscoso pueblo de West Saugerties, y es un tesoro para los historiadores de la música desde que el grupo canadiense The Band la alquiló y allí escribieron música desde 1967 a 1968.



Además de componer el álbum Music from Big Pink, grabaron The Basement Tapes con Bob Dylan... en el sótano.

Donald Lasala, el actual propietario, compró la casa en 1998 y comenzó a rentarla por periodos cortos en 2014, y se convirtió una atracción turística.

Oh hey, it's Big Pink, where Dylan and The Band recorded The Basement Tapes and Music from Big Pink! pic.twitter.com/W0Dqi1OTbO