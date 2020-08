Hospitalizan a Duncan Campbell, vocalista de UB40 por derrame cerebral

Ciudad de México.- Duncan Campbell, vocalista del grupo UB40, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral, informó la banda a través de un comunicado en Twitter.

La agrupación indicó que el famoso ya se encuentra despierto y pidió a sus fans, así como a medios de comunicación privacidad para el artista durante su recuperación.

