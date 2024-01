Hospitalizan a Jamie Dornan tras encuentro con orugas tóxicas

Muchas estrellas de Hollywood aprovecharon 2023 para disfrutar de un merecido descanso después de trabajar en diversos proyectos cinematográficos, sin embargo, para algunos, estos viajes se tornaron en un mal recuerdo.

Ese fue el caso del protagonista de ‘50 Sombras de Grey’, Jamie Dornan, quien fue hospitalizado el año pasado por síntomas parecidos a un ataque del corazón, causados tras estar cerca de orugas tóxicas.

De acuerdo con Telegraph y TMZ, el amigo del actor, Gordon Smart, contó en el podcast ‘The Good, the Bad and the Unexpected’ que hace un año ambos viajaron a Portugal a pasarla bien.

Su viaje fue en picada luego de que él y Dornan comenzaron a sentir taquicardia, hormigueos en la mano, el brazo y entumecimiento en todo el cuerpo, sin saber qué les estaba causando tales malestares.

Es por esto, que de inmediato acudieron a un hospital, donde fueron hospitalizados de urgencia.

"Jamie dijo: 'Unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia'" , comentó.

ICYMI: Jamie Dornan Was Hospitalized with Heart Attack Symptoms Due to Caterpillar | Click to read more 👇 https://t.co/ecFONDTaND — TMZ (@TMZ) January 23, 2024

Orugas venenosas: la pesadilla de Jamie Dornan

Resulta que todos estos síntomas fueron producidos al estar en contacto con orugas procesionarias del pino, que se encontraban en el campo de golf donde Gordon y Jamie pasaron la tarde.

En los últimos meses, estos animales han llegado a matar plantas y hasta animales domésticos.

"Hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros y provocando infartos a hombres de 40 años. Hemos tenido mucha suerte de salir vivos de esa" , declaró Smart en el podcast.

Por fortuna, los síntomas del actor y su amigo se desvanecieron poco a poco y ambos regresaron a la normalidad.

Actualmente, Dornan está mejor de salud y se encuentra trabajando en la segunda temporada de la serie El Turista, donde interpreta a una persona con amnesia.

Con información de Reforma y TMZ