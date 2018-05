Entérate qué le pasó a Belinda ¡fue hospitalizada!

Agencia

BARCELONA, España.- La cantante Belinda publicó a través de Instagram Stories y Twitter que no pudo presentarse en uno de sus conciertos debido a que su salud se complicó.

De acuerdo con información de redes sociales, comunicó a sus fans que un problema en los riñones la obligó a ausentarse por lo que fue llevada de inmediato a urgencias.

Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero! 💕 — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!".

También te puede interesar: Belinda 'revive' a personajes de la infancia: Silvana y Mariana

Cabe mencionar que la cantante se encuentra en España donde ha realizado algunos conciertos junto a su gran amigo el DJ Juan Magan.

Un nuevo look

En días pasados, Belinda volvió a dar qué hablar tras publicar una foto en su cuenta de Instagram luciendo una nueva apariencia. Esta vez la cantante decidió sorprender a sus fans de Barcelona, lugar donde se realizó su concierto.

Belinda se hizo un degradado capilar del rubio al plateado. La cantante agradeció el cambio de look a través de su red social con el siguiente mensaje: “Gracias por mi pelo @aldo.ek, minutos antes de subirme al escenario en Barcelona”.

Sus fieles seguidores quedaron impactados con la nueva apariencia de la mexicana Belinda y no dudaron ni un minuto en elogiarla.

“Te queda hermoso”, “Me encanta el color de tu cabello”, “Tú siempre maravillosa”, “Belinda todo te queda”, “Qué linda te ves con ese color”, “Amo tu look, en serio te ves muy hermosa”, “Eres toda una Diosa”, fueron algunos comentarios que se leen en la publicación de la cantante.