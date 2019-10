Hoy la matan: Surge video donde advirtieron a Jenni Rivera de su muerte

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Jenni Rivera sigue siendo un misterio, sin embargo muchos de sus fans afirman que el accidente de avión en el que murió, fue provocado y ahora un video le ha echado leña al fuego, ya que aseguran, alguien trato de advertirle en pleno concierto, del fatal destino que le esperaba.

De acuerdo a Vanguardia, esta versión se aviva con un video de su última presentación en la Arena Monterrey, el cual circula en YouTube. En él se escucha una voz que grita a lo lejos: "¡Hoy la matan!".

Pese a lo que se escucha en la grabación, las autoridades mexicanas negaron la veracidad del video, hecho que no frena el que sus fans continúen tratando de encontrar coincidencias o pruebas que indiquen que la muerte de la cantante, fue más que un accidente.

Una de las primeras coincidencias corresponde al avión en el que viajaba Jenni Rivera, un LearJet25 fabricado en 1969, mismo año en que la cantante nació.

Otro hecho destacable es la entrevista en que la propia cantante tocó el tema de la muerte: "Siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años, todas las dificultades que he vivido, pero me siento realizada, me siento hecha, me siento feliz... pudiera morir y decir: ´aquí descansa Jenni Rivera´".

Además, en su última conferencia de prensa que dio la noche antes del accidente, Jenni dijo a los medios: "Me siento bendecida. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. Yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida"

La noche de su última presentación Jenni Rivera lloró más de lo normal al cerrar el show cuando interpretó "Paloma Negra", según relató un amigo de la cantante. Tema donde se escucha en el minuto 2:19, una voz a lo lejos gritar: "¡Hoy la matan!".

Con el anuncio del accidente aéreo, pronto comenzó a sonar en redes sociales y medios de comunicación la canción "Cuando muere una dama", tema en el que Jenni relataba cómo sería su funeral.

Una semana antes de morir, Jenni Rivera apareció de sorpresa en un concierto de su hermano Lupillo Rivera para hacer las paces después de haber estado mucho tiempo distanciados. Algunos han llegado a pensar que quizá inconscientemente Jenni estaba cerrando un ciclo.