Hoy ya no me acuerdo de su voz: Cazzu revela que tuvo una cita con Bad Bunny

Durante un programa de entrevistas, la cantante argentina Cazzu recordó la cita que tuvo hace años con Bad Bunny. Tema que salió a relucir luego de que dos conductores de la cadena de televisión Telefe la cuestionaran sobre sus relaciones el año pasado.

De acuerdo con el relato, los artistas salieron cuando eran más jóvenes, en una etapa donde el "conejo malo" aún no se volvía popular dentro del género urbano.

"Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros de hecho".