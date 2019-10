Hubiera preferido que me golpeara: Ninel Conde sobre su relación 'tóxica'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- “A veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas a todo lo demás”, dijo Ninel Conde al ser cuestionada sobre su nuevo incidente con Giovanni Medina, el padre de su hijo Emmanuel.

De acuerdo a Infobae, la actriz y cantante sostuvo un enfrentamiento con Medina, con quien incluso hubo acusaciones de consumo de drogas.

Pese a esto, el pasado mayo Ninel confirmó en el programa La Saga de Adela Micha que había regresado con Medina.“Sí nos dimos duro y pues sí, nos equivocamos, somos seres humanos, la regamos, hemos sido señalados de ¿cómo?, ¡míralos!, ¡otra vez (juntos)!, pues sí, Dios dijo tienes que perdonar hasta 70 veces, todos los días”, comentó entonces.

Medina también habló de su regreso con Ninel y dijo que “pasamos procesos y si esta solución sirve de algo para cualquier persona que esté pasando por un problema similar, que sepan que hay salida y que es mejor estar bien”.

La pareja explicó que arreglaron sus diferencias por el bien de Emmanuel. “Mi hijo estaba con situaciones complejas en la escuela y ahorita mi niño es otro, está feliz”, aseguró Ninel, mientras que Giovanni señaló “Ese es el fin y ese es nuestro resultado, eso es lo que nos tiene bien”.

Y aunque parecía que la relación marchaba bien, hace unos días volvieron a enfrentar una nueva polémica, pues Ninel publicó videos en su cuenta de Instagram en donde, llorando y desesperada, explicaba que se había enterado de que Giovanni y su hijo tuvieron un accidente vehicular y él no le respondía el teléfono.

Poco después el propio Medinna compartió en sus redes un video junto a su hijo para explicar que no había pasado nada de gravedad, pero según Ninel el accidente fue más serio.

A su llegada al aeropuerto, Ninel reconoció ante la prensa: “de que ha existido violencia ha existido y ojalá que todo termine por el bien del niño” y añadió: “a veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas a todo lo demás”.

También se refirió al asunto del video que publicó Giovanni. “A él lo que le interesa es la opinión pública, entonces la verdad no le puedo creer lo que me diga porque me está diciendo que no le pasó nada, que fue un banquetazo y la gente de la residencial me dice que dañó un árbol y que lo llevaron a urgencias”.

Cuando le preguntaron por qué volvió con él, Ninel respondió: “Lo hice por mi hijo… soy una mujer de trabajo, una mujer guerrera pero hay talones de Aquiles para las mamás como los hijos”.

A finales de 2013 se supo que Ninel tenía un romance con Giovanni Medina, un hombre más joven que ella y en octubre del siguiente año se convirtieron en padres de Emmanuel.

Sin embargo, terminaron su relación de manera complicada y después iniciaron una batalla por la custodia del pequeño.

Medina aseguró que Ninel no estaba apta para cuidarlo. En algunos mensajes de Twitter dijo que la relación había terminado por el consumo de alcohol de Ninel y la actriz incluso debió someterse a pruebas de consumo de drogas.