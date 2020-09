Humberto Zurita revela el motivo por el que no habla de la muerte de Christian Bach

Ciudad de México.- El 26 de febrero del 2019, Humberto Zurita se enfrentó a una de las noticias más difíciles de su vida. Su esposa y madre de sus dos hijos, Christian Bach, falleció debido a un paro respiratorio.

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" de Gustavo Adolfo Infante, el actor reveló que no había tocado el tema debido a que fue una petición que le hizo la actriz, la cual cumplirá a pesar de que ella ya no esté.

"Es una cosa de ella. Además es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó, así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto, pero no hay que hacer un circo de esas cosas...Hay muchos secretos que uno se lleva a la tumba".

El también productor de televisión comentó que las fotos que comparte de su esposa son para que las personas la recuerden de buena manera.

"Yo subo muchas fotos de Christian a mi Instagram y luego la gente piensa que yo estoy triste o que estoy mal, pero no. Son homenajes que le hago a ella, siempre trato de que la sigan recordando bella como era, trato de buscar las mejores fotos de ella y subirlas con una buena poesía".

El originario de Torreón confesó que extraña a la actriz de telenovelas como "La Patrona" y "La impostora" por todo lo que significó en su vida.

"Todos los días (la extraño). No tengo que hablar con ella. Ahí es donde la comunicación tiene otros niveles, simplemente es estar ahí con ella, y no necesito estar hablando cosas como loco. Era mi socia, amiga, amante, compañera, todo. Ella me puso un freno porque yo era un tipo rebelde y creo que necesitaba una persona como ella".

Zurita también comentó la manera en que ha enfrentado la vida sin la persona que fue su compañera durante 33 años.

"Creo que son los ciclos de la vida. Ahí sí la naturaleza es cruel porque, en este caso, Christian era una persona muy entera, muy meticulosa, era una mujer que hacía mucho ejercicio... Ella siempre ha estado conmigo".