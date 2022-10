Humberto Zurita revela la reacción de sus hijos a su romance con Stephanie

Humberto Zurita ya habla abiertamente de su romance con Stephanie Salas, y reveló la reacción de sus hijos al enterarse de su relación amorosa.

El actor de 68 años aseguró que su familia lo tomó con cariño y respeto, pues ellos lo quieren ver feliz y contento.

"Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye voy a llevar a Stephanie’ y él me dice ‘cómo pa’, ¿estás saliendo con Stephanie?’, ‘sí, estoy saliendo con Stephanie’, ‘pues traitela’ … y le digo ‘oye, voy también a llevar a Camila, y también va Michelle’, y me dice ‘bueno, pues tráete a mis dos hermana’", relató entre risas con la prensa.