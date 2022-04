Hunden a Luis de Llano: revelan otra relación con una menor

Hace unos días Sasha Sokol publicó un extenso mensaje en redes sociales donde anunciaba que tomaría acciones legales en contra de Luis de Llano, luego de que él no reconociera que había cometido un delito al mantener una relación de noviazgo cuando ella era menor de edad.

Ante la evidente progresión del caso, la actriz Alejandra Ávalos dio a conocer que Luis de Llano también sostuvo una relación con una de sus primas cuando era menor de edad, incluso, terminó casándose con ella.

No obstante, lo anterior, lo reveló tratando de defender al productor.

dijo Ávalos en entrevista con Gaby Bazán, para después aceptar que su prima tenía 14 años cuando conoció a Luis y empezó una relación.