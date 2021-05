iCarly regresa en junio sin Sam y con nuevos personajes

Paramount+ anunció que la popular serie de iCarly se estrenará en el plataforma el 17 de junio, Miranda Cosgrove (Carly), Nathan Kress (Freddie) y Jerry Trainor (Spencer) serán parte de éste.



A 10 años de que terminara el programa, iCarly tendrá una nueva temporada de 13 episodios que seguirá a Carly y a sus amigos en sus veintes, mientras lidian con sus cuestiones de trabajo, amor y familia.

No exploding cake here, just the premiere date for the new #iCarly revival! Coming to #ParamountPlus on June 17th! 🎂 pic.twitter.com/k8Z5RRApgo