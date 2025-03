Imagine Dragons regresa a CDMX en el 'LOOM World Tour' 2025

Imagine Dragons, la exitosa banda de pop rock originaria de Las Vegas, regresa a la Ciudad de México como parte de su 'LOOM World Tour'.

La cita será el 5 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, donde la banda liderada por Dan Reynolds se reencontrará con sus fans mexicanos. Este regreso llega tras su última presentación en el país en 2023.

La banda está actualmente en Europa, llevando su tour en apoyo a LOOM, su sexto álbum de estudio, lanzado en 2024.

LOOM Tour: Mexico City.



pre-sale begins Tuesday, March 11 at 10am CT.

general on sale begins Saturday, March 15th at 2pm CT.



sign up for pre-sale at the link below. #LOOMtour https://t.co/repmrDBGIx pic.twitter.com/X8KfDLbKtm