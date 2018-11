Incendio de California consume mansión de Caitlyn Jenner

Agencia

CALIFORNIA, E.U.- El terrible incendio que acorrala al condado californiano de Ventura ha obligado a muchas celebridades de la zona a evacuar inmediatamente por el riesgo que corren sus vidas. Desafortunadamente, Caitlyn Jenner ha sido una de las más afectadas y ha visto como el fuego ha pasado muy de cerca por su mansión.

Ha sido el sitio TMZ el que ha afirmado que Jenner ha visto su hogar arder en llamas. Se trata de una espectacular casa con vistas a la playa de Malibú en la que vivía desde 2015. Ha sido la novia de esta personalidad de la televisión, Sophia Hutchins, quien ha confirmado que todos están sanos y a salvo, a pesar del destrozo material de su hogar.

También te puede interesar: Evacúan a cientos de miles por incendios en California

Al respecto, Khloé y Kim Kardashian se mostraron mortificadas por la situación que vive en California luego que el incendio arrasó con varias viviendas y entre ellas el de su madrastra Caitlyn Jenner. La protagonista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ tuvo que evacuar su casa debido al peligro que se acercaba a su residencia en Los Ángeles.

La vivienda ya había sido afectada antes por catástrofes naturales: en 2017, una ráfaga de vientos a 96 km/h de velocidad arrancó el techo de esta construcción de 325 metros cuadrados con cuatro dormitorios.

Kim Kardashian subió una serie de Instagram Stories que grabó desde su avión privado mientras pide a sus seguidores que recen para que todos estén seguros y protegidos. "Acabo de regresar a casa tras un vuelo y solo he tenido una hora para empaquetar todo y evacuar la casa", indicó en su cuenta de Instagram.

"Escuché que las llamas tocaron a nuestra propiedad en Hidden Hills, pero ahora están más contenidas y se han detenido en este momento. No parece que esté empeorando en este momento, solo rezo para que los vientos estén a nuestro favor. Dios es bueno. Solo rezo para que todos estén a salvo", informó la celebridad en su cuenta de Twitter. "Bomberos, los amo y les agradezco por hacer todo lo posible para mantenernos seguros", agregó.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼