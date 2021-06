¡Increíble! Bebé de Natti Natasha, toda una celebridad en Instagram

Puede que Vida Isabelle Pina haya nacido hace apenas 10 días, pero su popularidad ya se elevó hasta los cielos, pues con su propia cuenta de Instagram junta más de 1.3 millones de seguidores.

Fueron sus padres, la cantante Natti Natasha y su prometido, Raphy Pina, quienes emocionados por seguir compartiendo con sus fans la felicidad que les ha traído su pequeña, abrieron la cuenta oficial.

Fue apenas el sábado 22 de mayo, cuando la intérprete de "Ram Pam Pam" y "Sin Pijama", anunció la llegada de su primera hija, quien nació en el hospital South Miami.

Del lado de ambos padres, la pequeña ya estaba destinada al estrellato. Fue el 6 de abril cuando se hizo oficial su fama a través de esta cuenta, donde su primera publicación se trató de su más reciente ultrasonido.

De momento el perfil cuenta con 27 fotografías de la recién nacida, quien a su corta edad ya sonríe para las cámaras, y donde a través de historias y videos sus papás comparten cada momento a su lado.

El nombre de la pequeña 'Vida', hace alusión al milagro que este embarazo representó para la dominicana, pues fue ella quien compartió a la revista People, lo difícil que fue para ella concebirla, sobre todo después de haber recibido el diagnóstico de que nunca podría ser madre, lo que resultó un error.

"Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer", contó la artista de 34 años.

"Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer", escribió Natasha junto a la primera fotografía de su hija.