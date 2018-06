Por sexta vez, Inés Gómez Mont se convierte en mamá

Agencia

MÉXICO.- La conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga no pudieron contener su emoción ante el nacimiento de su hija y compartieron en redes sociales la primera imagen de la familia.

"BIENVENIDA MARIA", posteó la conductora junto una hermosa fotografía tomada en el quirófano.

En la imagen, Víctor Manuel besa cariñosamente la frente de su esposa mientras ella sostiene a la nueva integrante de su gran familia en brazos.

Aún se desconocen detalles del nacimiento de la pequeña que viene a sumarse a la numerosa familia de la conductora. Ahora Javier, Diego, Bruno, Inesita, Bosco y Mayito tendrán en casa a su ansiada hermanita.

Con la llegada de María, Inés cumple su sueño de tener otra niña, la primera de su matrimonio con el abogado mexicano.

"Llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo.

He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla ente mis brazos y decirle “yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas”, posteó Inés horas antes del parto.

Con información del portal Quién.