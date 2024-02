Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación, de tres meses, después de haber sido captados, cada uno, en una actitud amorosa con personas ajenas a su relación.

Primero, "Doble P" fue visto y videograbado mientras caminaba en un casino de la mano de una misteriosa mujer, después de haber estado en el Super Bowl LVIII, celebrado este domingo en Las Vegas.

Después del video, difundido en TikTok, Nicki eliminó de su Instagram todas las fotografías que tenía a lado del intérprete de corridos tumbados, además dejó de seguirlo en la red social mencionada.

Horas después, la cantante argentina publicó en sus historias de Instagram: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.