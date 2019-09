Infiel y alcohólico: Eduardo Santamarina revela su turbio pasado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Santamarina es un actor con una larga carrera y ahora trabaja en la nueva temporada de El Señor de los Cielos, sin embargo ha sorprendido con fuertes declaraciones sobre su difícil pasado.

De acuerdo a Infobae, una de las fuertes peleas que tuvo el actor fue con el alcohol, una adicción muy difícil de superar. "Siempre el principio de la película es muy bonito y sí me divertí, yo no digo que no, pero el final de la película es terrible porque tocas fondo, es una enfermedad", reconoció el actor ante las cámaras del programa Sale el Sol.

Aunque esa no es la única confesión que hace ante las cámaras, también llegó a decir que ha sido infiel a sus parejas, algo que hacía recurrentemente desde antes de su matrimonio con Mayrín Villanueva, de igual forma dejó en claro que eso no había sido lo peor.

El problema con su adicción no solo lo llevó a engañar a su esposa con varias mujeres, sino que también dejó de protegerse durante los actos sexuales, algo que hoy en día no tiene orgulloso al actor, aunque lo reconoce con toda sinceridad.

"Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana", confesó entre risas, pero con cara seria.

"A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada".

En cuanto a su vida lo ha visto y ha hecho de todo, esto hace que con la misma experiencia pueda transmitírselo a sus hijos mayores, Roberto y Eduardo, hijos que tuvo con la actriz Itatí Cantoral, esto con el fin de conocer los riesgos de tomar malas decisiones.

El actor reconoció que sus problemas de alcohol comenzaron desde que tenía 15 años. De ser un chico tímido lo orilló a probar su primera bebida alcohólica con el fin de poder comunicarse con los demás. Al ver que le funcionó se enganchó:

"Ahí empezó mi carrera de alcohólico", confesó al programa de Mara Patricia Castañeda.