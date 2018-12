Infinity War llegará a Netflix, pero hay un problema...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En medio de las celebraciones de Navidad, cibernautas y público en general buscan qué hacer en este feriado junto a su familia o amigos. En medio de las decisiones, cibernatuas aprovecharon el anunció de Netflix sobre la llegada de Avengers: Infinity War a su servicio para ver la película una vez más. Lastimosamente, una amarga sorpresa cancelaría sus planes.

Hace un par de semanas, portales especializados indicaron que Avengers: Infinity War, una de las cintas más taquilleras de Marvel, llegaría a Netflix, por lo que la alegría de los fans fue inevitable en redes sociales, indica el portal de noticias La República.

También te puede interesar: Miley Cyrus y Liam Hemsworth sorprenden con...¿Boda en Navidad?

Con la llega del 25 de diciembre, usuarios del servicio ingresaron a Netflix, buscaron Infinity War y se dieron con la sorpresa que el "regalo de Navidad" prometido no era cierto, por lo menos no para Latinoamérica. Lo que días atrás no se confirmó era que la adición de la cinta sería solo para la región de Estados Unidos y no para todo el mundo.

La decepción de los fans ha sido tal, que cibernautas han utilizado redes sociales como Twitter y Facebook para mostrar su descontento con la noticia.

"Netflix, ¿pondrás Avengers: Infinity War en el servicio, POR FAVOR?", "¿No se suponía que hoy Netflix iba a poner Infinity War?", "@NetflixLAT ¿Infinity War llegará por la mañana a Latinoamérica? y "@NetflixLAT, tío estoy esperando mi regalo de Navidad llamado Avengers: INFINITY WAR", son algunas de las frases que se logran leer en redes sociales.