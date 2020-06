Influencer acusa a Justin Bieber de haberla violado y él responde

Ciudad de México.- Aunque pareciera que el joven cantante Justin Bieber por fin encontró la estabilidad en su vida, los problemas llegan una vez más, pues ahora una influencer lo acusa de abusar sexualmente de ella.

Pero este no sería el único caso que se le adjudica al vocalista y al parecer se habría dado en la etapa más rebelde, donde el consumo de drogas y alcohol le eran algo habitual.

Primero fue el testimonio de Danielle, una chica que según su relato fue violada, por lo que su confesión dio vuelta en las redes sociales.

Ahora quien se sumó a las acusaciones es Kadi, una influencer americana quien narró lo que vivió en 2015 de la siguiente manera: "Igual que Danielle, fui asaltada sexualmente por Justin Bieber", manifestó en su cuenta de Twitter.

El relato señala que ella fue como una fan a verlo en Nueva York, junto con otras "bielebers".

En las altas horas de la madrugada, fue que el guardaespaldas de Justin, fuera del hotel, "me encontró atractiva y me dio su número". Posteriormente la contactaron y la ingresaron a su habitación junto a otras chicas.

Ahí, ella recibió toqueteos sin su consentimiento y el cantante la hizo suya, pero no denunció por miedo.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Ante esto, el canadiense afirmó en su cuenta de Twitter que eso no es cierto, ya que en ese momento estaba en pareja con Selena Gómez y que tiene pruebas contundentes de que eso es totalmente mentira.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

"Normalmente no abordo estas cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre un tema esta noche", escribió el artista en Twitter.

"Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier comentario".

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

"No hay nada cierto en esta historia", afirmó tajante Bieber, quien ha añadido emails, recibos y artículos uqe demuestran que se quedó en un Airbnb la noche del presunto asalto y en un hotel Westin la noche siguiente. El cantante dice que se quedó con su novia, Selena Gomez, y sus amigos en ese momento.