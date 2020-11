Ingresan a Eleazar Gómez al Reclusorio Sur de la Ciudad de México

La noche del jueves el actor Eleazar Gómez fue ingresado al Reclusorio Sur, luego de haber agredido físicamente a su pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien logró salvar su vida tras pedir auxilio a los vecinos del departamento en el que sucedieron los hechos, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Versiones extra oficiales aseguran que el actor le propuso matrimonio a Stephanie en un restaurante y al recibir un no por respuesta, este se puso violento y comenzó a agredirla verbal y físicamente desde el restaurante hasta el departamento, donde la arrastró, le golpeó la cabeza en las paredes, mordió su cuerpo y rostro y hasta trató de estrangularla.

Stephanie Valenzuela habría rechazado la propuesta de matrimonio de Eleazar Gómez

Horas después del terrible suceso, circularon fotos de la modelo que mostraban contusiones en el cuello y evidentes mordeduras que confirman las primeras versiones. Además, el hermano de Valenzuela, Fran, habló con la periodista Magaly para el programa peruano La Firme y corroboró parte de las declaraciones que hizo Stephanie ante el Ministerio Público y lo que se ha dicho acerca de la propuesta de matrimonio:

“El conocimiento que tengo, lo que me dijo mi hermana y lo que me han contado los vecinos es que mi hermana comenzó a gritar auxilio, porque primero la mordió y luego quiso ahorcarla, cuando ella logró zafarse, él le ha roto el pantalón, ella baja las escaleras del penthouse y semidesnuda se encuentra con los vecinos, ahí le ayudan y le dan aviso a la policía”.

Fran Valenzuela detalló que la detención de Eleazar se llevó a cabo a las 5 de la mañana.

De igual manera el mejor amigo de Stephanie, Miguel Arce; fue el primero en enterarse del problema, luego de que la modelo le llamó para que la acompañara en estos terribles momentos.

“Ella estaba corriendo semidesnuda por el edificio pidiendo ayuda, Stephanie me escribió como a las 5 de la mañana desde la delegación, pasó con el médico legista, con el psicólogo, me cuenta que hubo reclamos y la cosa se les fue de las manos, tiene mordeduras en el rostro, en la boca, en el mentón, marcas en el cuello, según me cuenta Stephy, la ahorcó”.

Stephanie Valenzuela presenta diversas lesiones en el cuerpo, rostro y cuello tras ser golpeada y estrangulada por el actor Eleazar Gómez. Vecinos de la modelo en México lograron rescatarla de las manos de la expareja de Danna Paola. pic.twitter.com/T1GKTI0hTR — Radarperu.com (@Radarperucom) November 6, 2020

Eleazar Gómez quiso ocultar su identidad

Uno de los vecinos grabó el momento de la detención de Gómez, quien pidió que no lo grabaran, posteriormente trató de ocultar su identidad y al momento que lo cuestionaron sobre su ocupación aseguró era empleado de una empresa sin dar detalles.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al domicilio del actor Eleazar Gómez en la colonia Nápoles de la Ciudad de México gracias a la alerta de sus vecinos, quienes informaron que escucharon los gritos de auxilio de su novia Stefi Valenzuela pic.twitter.com/q8QFW0cDeT — Arroba FM CDMX (@arroba1590) November 5, 2020

Eleazar Gómez tiene antecedes de violencia contra sus novias, acusan

Desafortunadamente, Eleazar Gómez tiene un pasado que no le ayuda, ya que en sus anteriores relaciones han habido situaciones de violencia por parte del también cantante.

Danna Paola, ex pareja de Eleazar Gómez. (Agencia Reforma)

Danna Paola, Vanessa López, Elia Ezrré y Violeta Isfel fueron tres famosas que fueron humilladas y violentadas por el ahora detenido por violencia doméstica; sin embargo, no denunciaron y ahora Stephanie no quitará el dedo del renglón hasta que se haga justicia, además pretende ser ejemplo de otras mujeres a que no se queden calladas.