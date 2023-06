Ingrid Coronado va contra viuda de Del Solar por departamento

Ingrid Coronado reconocida conductora de Televisión concedió una entrevista para el programa de Espectáculos de TV Azteca “Ventaneando” donde dejo en claro que se mantiene firme con su intención de recuperar el departamento de Cuernavaca afirmando que es de su propiedad y hasta este día sigue ocupado por Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Coronado declaró “El departamento donde está, es mío, está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, tendré que iniciar asuntos legales” añadiendo No hay forma de que se apropie, cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado, desgraciadamente”.

La también locutora afirmó que aunque en un inicio se aunque en un inicio se negaba a comenzar un proceso legal, en la actualidad ya se siente lista para recuperar la propiedad, además comentó que no había podido iniciar el juicio de sucesión testamentaria por la herencia de Fernando del Solar debido a que ha tenido mucho trabajo y ha estado ocupada en atender a sus hijos.

La presentadora también señaló que intentó comunicarse de forma personal con Anna Ferro, pero dejó de responderle los mensajes añadiendo "Yo espero que en algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad pues siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones".

El conflicto de intereses entre la viuda y la ex esposa del fallecido Fernando del Solar se ha intensificado a casi un año de haber fallecido, por problemas de salud recordando que el argentino murió el 30 de junio del 2022.