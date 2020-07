Integrantes de BTS incursionan al mundo del doblaje con personajes de Disney

Además de estrellas del K-Pop los integrantes del grupo BTS han demostrado que el doblaje también se les da. Como parte del más reciente capítulo de su programa "Run BTS", los cantantes tuvieron el reto de prestar sus voces para interpretar a personajes clásicos de Disney de las películas "El Rey León" y "Toy story" así como de un título más reciente, "Zootopia".

En el video de alrededor de media hora los cantantes aparecen acompañados por un profesional del doblaje que los fue guiando, primero durante los ensayos y después grabando sus voces. La primera intervención fue con una escena de "El Rey León" para la que Jimin, Jin y Namjoon fueron las hienas, mientras que J-hope fue el temido Scar. A ellos le siguieron Suga, quien interpretó a Woody mientras que V hizo la voz de Buzz Lightyear en la escena de "Toy Story" en la que se conocen después de que Andy recibe al astronauta como regalo de cumpleaños.

La última prueba la tuvieron Jungkook y Jimin con una muy divertida escena de "Zootopia" en la que Judy la coneja conoce al perezozo Flash.

El trabajo de Jimin llegó hasta Jared Bush, co director del film ‘Zootopia’, quien público un mensaje para el integrante de BTS en su cuenta oficial de Twitter.

Bush acompañó el texto con una foto donde se observan varios peluches de los personajes de ‘Zootopia’ como: Judy Hopps, Nick Wilde y Flash.

I am super... impressed... with you... Jimin... your Judy... reads are... perfect. When can we... work together?! @bts_bighit @bts_twt (and thanks @BUSANBOY___TWT for the link!) https://t.co/DD9cBiw0zi pic.twitter.com/zqpmg1wGtZ