COVID-19 deja un gran aprendizaje en integrantes de Morat

MÉXICO.- Aprender a valorar lo que se tiene y agradecer el apoyo de sus seguidores, fueron las enseñanzas que le dejo el Covid-19 a Morat, después de que todos los integrantes contrajeran la enfermedad.

Hace algunos meses se había dado a conocer que Villamil fue el primero en contagiarse, más tarde se contagiaron sus compañeros y tras su recuperación, ahora desean compartir su experiencia para hacerle ver a las personas lo importante que es valorizar todo lo que nos rodea.

"En cuanto a los aprendizajes que tuvimos, ahora más que nunca, somos muy conscientes de los afortunados que somos al tener nuestro público, no digo que no lo fuera antes, pero si es evidente el contraste y que eso hace uno se fije en cuanto hacen falta los conciertos, cuanta falta hace comunicarse con la gente que nos siguen y lo público–dependientes que es cualquier artista, otro aprendizaje importante que tuvimos, fue seguir adaptándonos y haciendo cosas, de manera virtual y seguir trabajando así, como nuestra propia versión del tele-trabajo", explicó.

Por su lado Simón recalcó que, la incertidumbre es lo que ha hecho que estos meses hayan sido difíciles, porque ya nada es seguro y nadie sabe qué pasará el día siguiente, pero aun así se debe seguir adelante.

"Algo que nos ha golpeado mucho con este tema de la pandemia es la incertidumbre, todos hemos oído más de una fecha, más de un pronóstico y si te soy sincero, en este momento lo más sensato es no hacer planes a largo plazo, porque todos nos hemos dado cuenta de lo difícil que es no cumplirlos", indicó.

Además, informó que si en todo caso por cuestiones de seguridad y protocolos sanitarios, no les permiten hacer conciertos dentro de tres años, acatarían sin ningún problema las normas, porque lo más importante es la salud de las personas.

"Y no poder tocar en vivo más, sería una gran tristeza, porque nosotros disfrutamos mucho llevar nuestra música en vivo a diferentes partes, sin embargo, si al final fuera hasta el 2023 en donde no se puede armar conciertos, pues no lo vamos a hacer, nosotros no somos nadie para poner en riesgo la salud e integridad de nuestros fans y nuestro equipo, al final durante este tiempo hemos sido muy cuidadosos", dijo.