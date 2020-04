Internan a Silvia Pinal tras sufrir terrible caída en su casa

Ciudad de México.- A causa de un accidente en su casa, hospitalizan de emergencia a Silvia Pinal. De acuerdo con Maxine Woodside la primera actriz será operada hoy a las 2 de la tarde debido a una fractura de cadera.

El día de ayer la primera actriz sufrió una caída al levantarse del asiento y tropezarse con un tapete en su residencia de la Ciudad de México, donde estaba pasando la cuarentena.

"Ayer jueves en la tarde, en su recámara, se tropezó con un tapete, cayó de sentón y se fracturó, hablo cada diez minutos, ¡creo ya me odian! (risas) le he dicho: ya ves mamá, por estar dando malos pasos a estas alturas como quinceañera, ya bromeamos, nos reímos", agregó.

Su hija, la actriz Sylvia Pasquel, indicó que a raíz del accidente, trasladaron a su mamá al Hospital Ángeles de Pedregal para diagnosticar su estado y checar que estuviera en óptimas condiciones para ser intervenida quirúrgicamente.

Posteriormente la llevaron al Hospital Ángeles Interlomas, donde se realizará la operación.

Pasquel se encuentra ahora en Acapulco, siendo su hermano quien está en el hospital privado.Los doctores le han solicitado a Pasquel no vaya al mismo, para no arriesgarse debido a la pandemia, así como le informaron que su madre estará muy bien.

Por requisito hospitalario, destaca Pasquel, se solicitaron donadores de sangre tipo Universal. Ya sólo falta un donador para cumplir, precisó.