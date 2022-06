Internautas piden no dejar de creer en el #MeToo tras el caso de Amber Heard

Durante las últimas semanas, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard conmocionó a la comunidad en redes. Algunas de las críticas que surgieron alrededor del caso fue el mal uso del movimiento #MeToo y la posible perdida de su veracidad en la lucha que viven las mujeres al alzar la voz.

“Amber Heard también difamó “Me Too”, “Está perjudicando al movimiento Me Too”, “Hará que a la gente le resulte difícil creer en las víctimas reales”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

In all seriousness though…just because amber heard lied about being abused doesn’t mean other victims of abuse are lying about their stories.



The me too movement should still be respected & victims of abuse still deserve to have their stories told.



But still, Fuck Amber Heard — Lu ( editor ) (@Editorlulu) June 1, 2022

“Amber Heard will make it hard for people to believe real victims.”



“Amber Heard is hurting the Me Too Movement.”



It just sounds like y’all wanted a reason to not believe victims in the first place. — Nakers Gimme Heebee Jeebees (@jazluvsfries) June 1, 2022

Por medio de su cuenta de Twitter, la organización “Me Too” destacó el trabajo que han realizado y, por otro lado, la manipulación a la que se han enfrentado durante el juicio de ambos actores, a lo que llamaron una “catástrofe tóxica”.

“#MeToo es el mayor reconocimiento de los sobrevivientes sobre la prevalencia de la violencia sexual. Desde que el hashtag se volvió viral, mucho ha cambiado hacia narraciones matizadas sobre la supervivencia y el impacto generalizado a largo plazo de la violencia sexual”, se lee en el tuit. “Y, sin embargo, la forma en que #MeToo ha sido cooptado y manipulado durante el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard es una catástrofe tóxica y una de las mayores difamaciones del movimiento que jamás hayamos visto”, agregó.

#MeToo is the greatest acknowledgment by survivors about the prevalence of sexual violence, ever. Since the hashtag went viral, so much has shifted toward nuanced narratives about survivorhood and the long term, widespread impact of sexual violence. — me too. (@MeTooMVMT) May 28, 2022

Abogado de Amber aseguró que el caso es un mensaje para las víctimas de abuso

En su moción escrita, los abogados de Depp dijeron que el abogado de Heard declaró al jurado que su decisión sobre el caso enviaría un mensaje “a cada víctima de abuso doméstico en todas partes”.

Benjamin Rottenborn, abogado de la también modelo estadounidense, dijo al jurado que un fallo contra Heard “envía el mensaje de que sin importar lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más”.

“Sin importar lo honesto que seas sobre tus propias imperfecciones, y tus propios errores en una relación, tienes que ser perfecto para que la gente te crea. No envíen ese mensaje”.

Los abogados del actor afirmaron que el argumento de Rottenborn pedía inadecuadamente al jurado que se enfocaran en un objetivo social más grande que el caso sobre el cual deben decidir.

“Este argumento del asesor de la señora Heard invita inadecuadamente al jurado a decidir el caso ‘basados en pasión y prejuicio’ y una instrucción específica al jurado es necesaria para remediar esta impropiedad”.

#MeToo continuará impulsando la voz de las mujeres

Desde su origen en 2006, el movimiento visibilizó la magnitud de la violencia sexual, el abuso y el acoso que viven las mujeres alrededor del mundo, y tomó mayor impulso gracias a las redes sociales.

A pesar de los comentarios que han surgido a favor y en contra del movimiento, la organización reafirmó su compromiso de seguir apoyando a las personas que deciden poner fin a la violencia.

“En cuanto a #MeToo. la organización internacional que se fundó para garantizar que se cumpla la intención original de #MeToo, continuaremos centrándonos y hablando con aquellos que necesitan curación”, publicó.