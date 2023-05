Sony Pictures ha desatado una ola de reacciones negativas entre los fans de Marvel al revelar el elenco de doblaje de la muy esperada película 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'.

Con su estreno programado para el próximo 1 de junio, elevando la incertidumbre sobre si las decisiones de casting en la industria del cine son las correctas.

Sony compartió en sus redes sociales el metraje donde presentaba a la mayoría de los actores que le darían vida a los ‘arácnidos’, donde destacaba la presencia de Alex Montiel (El Escorpión Dorado) quien dará vida al villano ‘El Buitre’, y Javier Ibarreche como el antagonista principal ‘Spot o La Mancha’.

Internautas rechazan cast de doblaje de ‘Spider-Man Across the Spider-Verse’ [Foto: Sony Pictures]

Sin embargo, en cuestión de minutos la publicación se llenó de comentarios negativos debido a la cantidad mayoritaria de influencers y Youtubers en el repertorio.

Los señalamientos hacia ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse' comenzaron debido a la presencia de personalidades de las redes sociales que no son del agrado del público, debido a sus ‘problemas personales'. Tal es el caso de Andrés Navy, Gaby Meza o Juan Guarnizo.

Cabe señalar, que a ninguno de los tres antes mencionados se les ha confirmado a que ‘spidey’ personificaran, pero es un hecho que saldrán en la cinta.

Comentario en las redes sociales

Ante el anuncio, múltiples comentarios desaprobaron la selección del cast elegido por Sony. Usuarios acusaron a la empresa que no se tomaron en cuenta a la cantidad de talentosos actores de doblaje de México y de otras partes de Latino América.

“Gracias por motivar el verla en su idioma original” , “Gracias Sony por darme la inspiración de ver la película de forma pirata” , escribieron algunos usuarios. “No entiendo por qué meter esas personas teniendo tan buenos actores de doblaje reales, con talento y trayectoria” , “Murió el doblaje... primero con los animes y ahora con las películas” , sentenció otro internauta enojado.

Por otro lado, muchos fieles a la versión del audio nativo de la cinta aseguraron que la verán en inglés. “Por eso la versión original siempre es la mejor opción”.

Personajes y actores de doblaje confirmados:

- Emilio Treviño – Miles Morales

- Alondra Hidalgo – Gwen Stacy

- José Luis Rivera – Miguel O’Hara aka Spider-Man 2099

- Javier Ibarreche – Spot o La Mancha

- Alex Montiel (El Escorpión Dorado) – El Buitre

- Migue A. Ruiz – Peter B. Parker

- Oscar Garibay – Spider-Punk

- Tommy Rojas – Spider-Man India

- Edson Matus – Ben Reily

- Gerardo Nuño (Rojstar) – Webslinger

- Axel Parker – Spider-Monkey

- Humberto Ramos – Spider-Man 2211

- Pipe Punk – Metro Spider-Man

- Monse Mendoza – Spider-Byte

Internautas rechazan cast de doblaje de ‘Spider-Man Across the Spider-Verse’ [Foto: Sony Pictures]

TE PUEDE INTERESAR:

Nuevos Tv Spots de “Spiderman: No Way Home” confirman el multiverso

Preventa de 'Spiderman: No Way Home' tumba las páginas de cines en México

¡Atentos a la preventa! Aquí te decimos cómo comprar tus boletos para ver 'Spiderman: No Way Home'