Interpretará hoy el pianista Gavin Gamboa a los más grandes

MÉRIDA, Yuc.- Un recorrido a través de la música del barroco, de la etapa romántica, hasta llegar a obras de compositores contemporáneos, es lo que ofrecerá el pianista yucateco Gavin Gamboa durante el concierto que presentará en el teatro “José Peón Contreras”.

Organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), el recital, con entrada gratuita, se llevará a cabo mañana domingo 27 de noviembre a las 19:00 horas, en el citado recinto ubicado en el Centro Histórico de Mérida, informa el Gobierno de Yucatán.

Alumno de Charles Asche, Paul Berkowitz e Irwin Krinsky, el novel músico ejecutará una selección de “El clave bien temperado I” de Johan Sebastian Bach, el cual es el primer volumen de un conjunto de preludios que fue escrito en 1722 durante el auge del periodo barroco.

De Fréderic Chopin, deleitará a los asistentes con la obra para piano titulada “Fantasía en fa menor Op. 49”, que data de 1841 y que está inspirada en el pasado político de Polonia.

También tocará la “Sonata 27 en mi menor Op. 90” del alemán Ludwing Van Beethoven, y que está integrada por los movimientos Con vitalidad, sentimiento y expresividad, y No demasiado rápido y cantable.

De igual manera, el también miembro fundador del colectivo internacional de arte mediático, The Teaching Machine (La máquina de enseñanza), interpretará la séptima y octava parte de “Música ricercata” de György Ligeti, conformada en total por 11 piezas sencillas basadas en el estudio de la tradición popular húngara.

Para redondear su visita a nuestro estado incluirá en el repertorio “Sonatina” de su autoría, así como “Dos preludios” del empresario y promotor cultural Roberto Abraham Mafud, con lo que mostrará el talento artístico de nuestra tierra.

El músico estudió en la Universidad de California Santa Bárbara y entre sus creaciones figuran unas para piano, ensamble y trabajos electrónicos de los que destacan “The flooding of New Orleans”, “Three scenes in winter”, “Territory of he nine pollutants” y “Venetus A”, entre otras.