Invitado de lujo: Willem Dafoe se presentará en el FICM

Agencia

MORELIA.- Por segunda ocasión, Willem Dafoe será el invitado de honor de la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en donde también presentará su más reciente filme “The Lighthouse” que estelariza junto al inglés Robert Pattinson.

De acuerdo a Infobae, el actor ha participado en más de 100 películas en una carrera que se ha desarrollado a lo largo de casi cinco décadas, y ha trabajado con varios de los directores de cine más reconocidos en la industria como en “My Son, My Son What Have You Done?” de Werner Herzog; “Pasolini” de Abel Ferrara, “El gran hotel Budapest” de Wes Anderson; “El Plan Perfecto” de Spike Lee; “La última tentación de Cristo” de Martin Scorcese; y “Anticristo” de Lars von Trier, entre otros.

También te puede interesar: Nicolas Cage cancela participación en Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Gracias a su versatilidad, el histrión ha sido nominado para premios como los de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés), los Premios del Sindicato de Actores (SAG), los Globos de Oro.

Dafoe cuenta con cuatro nominaciones a los premios Oscar. Nunca ha ganado.

La primera fue por su interpretación del sargento Elias Grodin en “Pelotón” de Oliver Stone. La segunda fue en el 2000 por su actuación como el alemán Max Schreck en “La sombra del vampiro, de Elias Merhige. Sus últimas dos nominaciones fueron consecutivas, una en 2017, por “The Florida Project” del director Sean Baker, y el año siguiente por su interpretación del pintor holandés Vincent van Gogh en “Van Gogh: en la puerta de la eternidad” de Julian Schnabel.

También en 2016 Dafoe también fue invitado de honor en la 14 edición del FICM, en donde presentó una selección de sus películas.

En el festival de Morelia presentará “The Lighthouse”, una película dirigida por Robert Eggers, quien fue aclamado por la realización de su primera película “The Witch”. Su más reciente cinta también es un filme de terror y está ambientada a finales del siglo XIX. Fue filmada en blanco y negro y cuenta la historia de dos encargados de un faro que trabajan juntos en una isla perdida de Nueva Inglaterra. Se estrenó en el festival de Cannes.

Willem Dafoe no es la única estrella que asistirá este festival, puesto que el actor, director y productor Robert Redford recibirá la presea a la Excelencia artística por su trayectoria y por las aportaciones que su trabajo ha hecho a la industria cinematográfica.

Además para celebrar su presencia en esta edición se proyectará una selección de su trabajo con películas como “Dos hombres y un destino”, “Todos los hombres del presidente”, “Gente Corriente” y “Cuando todo está perdido”.

Esta será la segunda vez que se entregue la presea, que fue otorgada el año pasado al director de “Roma”, Alfonso Cuarón.

La 17 edición del FICM se realizará del 18 al 27 de octubre.