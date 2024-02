"Io Capitano": Película basada en la dolorosa travesía de un migrante, es nominada al Oscar

La travesía épica y extenuante de Mamadou Koussi a lo largo de tres años, a través de desiertos africanos, prisiones clandestinas y el peligroso mar Mediterráneo en un barco de contrabandistas, sirvió como inspiración para la película nominada al Oscar del director italiano Matteo Garrone, titulada “Io Capitano” (“Yo capitán”).

A lo largo de su odisea, Koussi experimentó episodios impactantes y aterradores, algunos de los cuales fueron demasiado intensos para ser incluidos en la película. Estos eventos proporcionaron una base emocionalmente poderosa para la trama de la película.

En "Io Capitano", Garrone presenta el viaje de dos adolescentes que siguen la ruta migratoria desde Senegal, pasando por el desierto de Níger hasta llegar a Libia, donde abordan un barco de traficantes de personas en busca de un futuro mejor en Europa.

Los contrabandistas obligan a uno de los adolescentes a “capitanear” el barco, porque como menor de edad no será encarcelado en Italia.

En la película, nadie muere en el peligroso trayecto por mar. Pero en el barco de Kouassi, “la gente murió. Y tuve suerte de sobrevivir”.

Kouassi, quien completó su viaje en 2008 y asesoró a Garrone en la película, proporcionó detalles horribles de la tortura que contribuyen al poderoso mensaje de la película, incluidos los prisioneros quemados y golpeados, así como su experiencia como trabajador-esclavo haciendo labores de albañil en la villa del desierto de un rico libio.

Se eliminaron episodios más explícitos, como repetidas violaciones de mujeres por parte de traficantes a lo largo de la ruta, o escenas de migrantes que no pueden proporcionar contactos de sus familiares para que los traficantes los extorsionen, siendo devueltos al desierto y abandonados a su suerte.

“Matteo lo eliminó porque queremos que la película llegue a un público amplio”, explicó Kouassi.

Las películas anteriores de Garrone incluyen el drama sobre el crimen organizado de 2008 “Gomorra” y la fantasía de 2019 “Pinocchio” (“Pinocho”), protagonizada por Roberto Benigni.

El director italiano eligió a dos estudiantes de secundaria senegaleses, Seydou Sarr y Moustapha Fall, para interpretar a los protagonistas adolescentes. Sarr ganó el premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente en el Festival de Cine de Venecia, donde se estrenó la película.

En el filme, los chicos son atraídos a Europa por el sueño de convertirse en cantantes impulsados por videos de TikTok. En la vida real, los actores tenían poco conocimiento de los horrores de la ruta migratoria antes de comenzar a rodar en su Senegal natal.

“Matteo hizo esta película para que veas lo que sucede en realidad, la realidad de lo que nosotros (los africanos) sufrimos para venir a Europa”, dijo Sarr.

Las vidas de Sarr y Fall han dado un vuelco por el repentino éxito de la película, y desde entonces han dividido su tiempo entre la casa de playa de la madre de Garrone cerca de Roma y las giras de promoción de “Io Capitano”. Ambos sueñan con continuar en la actuación y Sarr espera convertirse en una estrella del fútbol.

Kouassi, de 40 años, por su parte, ha continuado su trabajo como mediador cultural en la ciudad de Castel Volturno, cerca de Nápoles, ayudando a inmigrantes a conseguir permisos de trabajo y atención médica.

Ya tiene una secuela en mente: su vida después de llegar a Italia, donde formó parte de las legiones de jóvenes africanos explotados trabajando 10 horas al día recogiendo tomates y naranjas por tan solo 10 euros al día.

Su sueño es que “Io Capitano” influya en la política migratoria de todo el mundo al centrar la atención pública en los horrores a menudo no contados.

Señala la atención que se presta a los miles de personas que mueren cruzando el Mediterráneo central cada año, mientras que nadie sabe cuántas personas mueren en los desiertos. “Y en estas prisiones, nadie sabe cuánta gente está muriendo dentro”, dijo.

Kouassi, los dos jóvenes actores y el director se encuentran actualmente en Estados Unidos promocionando “Io Capitano” en su campaña para los Oscar.

Durante proyecciones recientes en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, Kouassi dijo que los miembros de la audiencia se sintieron conmovidos por la descripción de la película de las dificultades de los migrantes, y muchos se fueron con la determinación de que “hay que hacer algo”.

“Creemos que esta película, ‘Io Capitano’, debería ser uno de los instrumentos poderosos para que los gobiernos, para todo el mundo, cambien la política migratoria”, dijo Kouassi.

Además, Kouassi ha sido invitado a escuelas en Italia para hablar con los estudiantes después de la proyección de la película.

“Tengo que ser la voz de la gente, si nadie deja que la gente entienda a lo que nos enfrentamos antes de venir a Europa, la gente pensaría que simplemente tomamos el barco y entramos a Europa”, dijo Kouassi, “así que para mí era importante explicar el comienzo”.

Para él, difundir el mensaje vale más que cualquier premio de la industria.

